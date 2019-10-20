«Молот-Прикамье» не сумел удержать победу

Хоккеисты «Молота-Прикамье» в третий раз за 6 дней встречались с командой из Казахстана. На этот раз соперником было «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Команды расположились по соседству в турнирной таблице. Пермяки первыми открыли счет. Отличился в конце первого периода Михаил Калашников. Однако за три минуты до окончания третьего периода гости счет сравняли 1-1. В дополнительной пятиминутке до забитого гола, торпедовцы оказались более удачливы и в итоге победили 2-1.

«Я не могу упрекнуть ребят в нежелании или еще в чем-то. Была хорошая работа, самоотдача» - заявил после матча на пресс-конференции главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Девятков.

Следующий матч на своем льду «молотобойцы» проведут уже во вторник против новокузнецкого «Металлурга».