Путепровод в объезд центра Колпино запустят к 1 декабря

К 1 декабря 2019 года планируется запустить движение на путепроводе через железнодорожные пути Московского направления в рамках реконструкции Оборонной улицы в Колпино. После завершения строительства Колпино можно будет объезжать с южной стороны, не въезжая в центр города, что обеспечит беспрепятственную связь Петрозаводского и Московского шоссе.

Как рассчитывают в Смольном, таким образом Колпино уже в ближайшее время планируется избавить от транзитного грузового транспорта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стоимость работ второго этапа реконструкции Оборонной улицы в Колпино, от Заводского проспекта до Лагерного шоссе, включая путепровод через железнодорожные пути Московского направления, составляет около 4 млрд рублей.