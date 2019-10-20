Краевые власти будут выкупать гаражи в Разгуляе на основании оценки

Выкуп гаражей в Разгуляе (Ленинский район, Пермь) будет проходить на основании оценки, сообщил «Ъ-Прикамье» источник в кабмине. Он опроверг сообщения ряда пермских СМИ о том, что власти готовы выкупить имущество исходя из стоимости 20 тыс. руб. за один кв. м. без учета НДФЛ. Такие сведения были оглашены 17 октября, во время собрания собственников бывшего ГСК №1.

Гаражи построены из разных материалов, они разные по состоянию, их нельзя выкупать по одной цене, отметил собеседник. По его данным, на цене в 20 тыс. руб. за кв. м. настаивает ряд собственников гаражей, но их мнение ничем не обосновано.

В тоже время у самих владельцев уже проведена оценка, свидетельствующая о гораздо низкой цене за объекты – в среднем 13-14 тыс. руб. за кв. м.

Источник подтвердил заинтересованность властей в выкупе имущества. Тем собственникам гаражей, чье имущество было уже снесено, власти также компенсируют потери.

Напомним, территория под гаражами понадобилась краевым властям под строительство нового здания для оперного театра. На прошлой неделе следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц краевого УКСа, допустивших халатность при сносе гаражей пермяков.