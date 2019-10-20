«Крылья Советов» победили «Оренбург» в матче РПЛ

В воскресенье, 20 октября, футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на оренбургском стадионе «Газовик» в присутствии 4311 зрителей, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победу самарской команде принес гол Паула Антона. Волжане набрали 17 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 14-ю очками расположился на 12-й позиции.

Ближайший матч РПЛ обе команды проведут 27 октября. В рамках 14-го тура «Крылья Советов» примут «Зенит», а «Оренбург» сразится на выезде с «Краснодаром».

Андрей Сазонов