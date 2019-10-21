Московский инновационный кластер объединил всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал столицы в единую систему, а также предполагается, что

Участниками кластера могут стать все московские компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты
Ключевым звеном созданного инновационного кластера стала единая IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу либо ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта
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