Московский инновационный кластер объединил всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал столицы в единую систему, а также предполагается, что

Участниками кластера могут стать все московские компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты

Ключевым звеном созданного инновационного кластера стала единая IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу либо ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта