«Зенит» отметил юбилей лучшего вратаря ХХ века

«Зенит» одержал самую крупную победу в нынешнем чемпионате РПЛ, разгромив на «Газпром Арене» клуб «Ростов» со счетом 6:1. В этой игре судья Сергей Карасев назначил три пенальти, один из которых велел перебить. Хет-трик — на счету Артема Дзюбы, один из его голов был отменен.

Противостояния команд Сергея Семака и Валерия Карпина ждали с интересом. «Зенит» и «Ростов» не только лидируют в чемпионате, но и показывают зрелищный футбол — во всяком случае, на фоне других наших команд. Только уже замечено, что против непосредственных конкурентов «Зенит» Семака играет на своем поле очень хорошо. Превращает эти дуэли в запоминающиеся шоу. На «Газпром Арене» в первый год работы тренера был обыгран «Локомотив» со счетом 5:3. Потом была памятная победа над ЦСКА со счетом 3:1 — это уже когда «Зенит» весной формально оформил чемпионство. Но нужна была победа над ЦСКА, так как в матче первого круга петербуржцы безнадежно уступили 0:2. А на самом финише прошлогоднего турнира «Зенит» проиграл «Ростову» в ничего не значащем матче, действуя полурезервным составом, 0:1. Надо было снова брать реванш.

«Ростов» мало того что набрал много очков, так еще и пытается играть в атакующий футбол. С такими командами зенитовцам справляться легче, контратаки — любимое оружие Сергея Семака. Когда соперники встают в своей штрафной, проблем возникает гораздо больше. «Ростов» не стал обороняться и в первом же тайме получил в свои ворота три гола. Два провел Артем Дзюба, один — Сердар Азмун с передачи Дзюбы. Причем открыл счет Артем с 11-метрового, назначенного за его же снос в штрафной. Показалось, что было положение «вне игры», но на матче работала VAR (Система видеопомощи рефери), и судьи после просмотра решили, что гол — чистый.

В этом матче рефери Сергей Карасев, известный склонностью назначать пенальти (часто это происходит в матчах с участием «Зенита», хотя не скажешь, что сине-бело-голубые получают право на 11-метровые чаще других), превзошел сам себя. Он назначил еще два пенальти — в те и в другие ворота, причем один из них заставил перебить. Речь об эпизоде, когда Егор Бабурин, вратарь «Ростова», отразил удар Дзюбы, но раньше времени вышел из ворот, к тому же игроки гостей до свистка вбежали в свою штрафную, что запрещено правилами. С повторным ударом бомбардира «Зенита» Бабурин справиться не смог. К слову, 13-й тур РПЛ проходил под знаком 90-летия со дня рождения великого российского вратаря Льва Яшина, лучшего голкипера ХХ века, как его называли. Некоторые наши киперы даже облачились по такому случаю в черную форму и кепку, какие носил Яшин. Егор Бабурин ничего такого не сделал и был прав: шесть пропущенных голов — не лучшая дань памяти великому голкиперу.

К слову, Бабурин — воспитанник петербургского футбола. Как и защитник «Ростова» Евгений Чернов, за снос которого в штрафной «Зенита» был назначен пенальти в ворота петербургской команды. Роман Еременко ударил точно и сумел «размочить» счет. Заодно и лишил «сухаря» вратаря «Зенита» Михаила Кержакова — именно он сейчас защищает ворота. Андрей Лунев на скамейке запасных, к тому же у него на днях родился сын. Один из голов игроки «Зенита» посвятили этому событию, «покачав люльку». Еще такая яркая победа — подарок Сергею Семаку, который перед матчем в очередной раз женился, причем на той же избраннице, матери его шестерых детей.

6:1 — не рекордная для «Зенита» победа в чемпионате, например, позапрошлой весной сине-бело-голубые обыграли на той же арене «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0. Но три забитых мяча позволили Артему Дзюбе подтянуться в споре бомбардиров к Элдору Шомуродову из «Ростова» и Александру Соболеву из «Крыльев Советов»: у них по 10 голов, у Дзюбы — 8. К тому же «Зенит» стал самой результативной командой чемпионата, забив всего 27 мячей (у «Краснодара» — 25).

Лидерство в чемпионате петербуржцы делят с «Локомотивом»: у них по 29 очков. Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет 27 октября в Самаре против «Крыльев Советов», а в среду ему предстоит матч в Лейпциге против одноименного клуба в рамках Лиги чемпионов. Пока «Зенит» лидирует в группе G этого турнира с 4 очками после двух матчей, у «Лейпцига» — 3 очка.

Юрий Балетов