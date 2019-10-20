В Энгельсе обнаружено тело 30-летнего саратовца с огнестрельным ранением

В Энгельсе Саратовской области полиция разыскивает причастных к убийству мужчины в центре города. Тело погибшего было обнаружено 20 октября около 00:50 около дома № 18 на улице Волоха.

Как сообщили с СУ СКР по Саратовской области судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина был убит выстрелом в грудь из огнестрельного оружия.

«Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— пояснили в Следственном комитете.

Погибшим оказался 30-летний житель Саратова.

Сергей Петунин