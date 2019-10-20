Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улице Волжской мужчину

Саратовская полиция задержала 23-летнего гражданина, который может быть причастен к стрельбе на улице Волжской в ночь с 18 на 19 октября. Как сообщили в УВД по Саратову, у него изъят предмет, похожий на боевое оружие.

Мужчина был задержан в ходе проверки по факту обнаружения на улице Волжской гильз. По данным полиции, изъятый у него предмет является «устройством, предназначенным исключительно для производства свето-шумовых эффектов».

Ранее прокуратура Саратовской области начала собственную проверку по факту инцидента на улице Волжской.

Как сообщили в прокуратуре, по сообщениям очевидцев в компании мог находится работник одной из районной прокуратуры. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе причастность работника прокуратуры к инциденту», — пояснили в прокуратуре.

Сергей Петунин