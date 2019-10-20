«Звезда» обыграла «Носту» на выезде

Футболисты «Звезды» провели очередной матч в рамках ОЛИМП-Первенства ПФЛ в гостях. В 15-м туре в Новотроицке пермский клуб встретился с местной «Ностой». Соперник занимал 6 место в турнирной таблице, прикамцы шли на 10-ой позиции. Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга и только в добавленное судьей время, вышедший на замену защитник Сергей Морозов, принес победу «Звезде» 1-0.

Следующий поединок пермская команда проведет так же на выезде. Она сыграет в Башкортостане с аутсайдером турнира «Уфой-2» 26 октября.