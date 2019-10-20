Новый владелец супермаркета «Вивата» у Цирка открыл в нем обувной магазин

В помещении бывшего супермаркета «Виват» у Цирка (ул. Уральская, 113) открылся обувной магазин сети «Rierker». По сведениям источников «Ъ-Прикамье», обувная сеть принадлежит новой владелице помещения на ул. Уральская, 113 Татьяне Плотниковой.

Татьяна Плотникова приобрела у «СКБ-Трейда» (владелец помещений и участков бывшей сети «Виват») встроенное помещение на первом этаже жилого дома по ул. Уральской, 113 площадью 654,7 кв. м. Свидетельство зарегистрировано 22 августа. Второй актив бывшей сети «Виват» площадью 979,5 кв. м, также купленный госпожой Плотниковой, находится на первом этаже жилого дома по ул. Ленина, 81 (Дзержинский район). Здесь по договору аренды откроется магазин сети «Пятерочка».

Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники в деловых кругах, предприниматель Татьяна Плотникова является владелицей сети салонов «Меркурий», «Rierker», «Европейский», «HAPPY SHOES», «Brando», в которых продается обувь, верхняя одежда и аксессуары для мужчин и женщин. Кроме того, согласно kartoteka.ru, госпожа Плотникова – собственник здания кинотеатра «Октябрь» (ООО «Аватар-парк»).