Губернатор Киевской области подал в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян заявил об уходе в отставку. «Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской ОГА»,— говорится в заявлении, опубликованном господином Бно-Айрияном в Facebook.

Причины своего решения господин Бно-Айриян не раскрыл. В комментарии к заявлению он привел отрывок из романа украинского писателя Ивана Багряного «Сад Гетсиманский»: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть».

На должность губернатора Киевской области господин Бно-Айриян был назначен 10 июля президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого он работал заместителем директора энергетической компании «Укрэнерго», директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности, а также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при Министерстве иностранных дел Украины.