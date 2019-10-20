На тюменском заводе «Полимер пласт» произошел пожар

В ангаре завода «Полимер пласт» (занимается производством теплоизоляционных материалов) в Тюмени сегодня, 20 октября, произошел пожар. По данным МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 14:29 местного времени. Площадь ангара составляет 15х40 м.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ангар охвачен огнем. К тушению пожара привлечены 81 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России – 70 человек и 24 единицы техники. Пожар удалось локализовать в 15:18, а в 15:32 ликвидировать открытое горение», — говорится в сообщении спасателей.

На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.