СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочих под обвалившимся грунтом

Следователи Ленинского района Екатеринбург возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при земляных работах по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальная санкция по данной статье составляет 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении СКР. Известно, что погибшие были 2000 и 1986 годов рождения.

«Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ», — говорится в сообщении следователей.

Инцидент произошел вечером 19 октября. По предварительной информации, на рабочих, когда они находились в разрытой траншее, упал ковш работающего экскаватора.