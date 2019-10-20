На осенний субботник вышли более 220 тыс. петербуржцев

В субботу, 19 октября, в Петербурге прошел общегородской осенний День благоустройства. В генеральной уборке города по уточненным данным участвовали 220,5 тыс. человек. На субботник, в том числе, вышли около 4 тыс. активистов общественных организаций и около 17 тыс. инициативных жителей, не входящих ни в какие объединения.

Как сообщили в комитете по благоустройству, лидерами по количеству участников стали Калининский, Фрунзенский, Московский и Приморский районы города.

При уборке улиц и зеленых зон Петербурга использовались около 1 тыс. единиц специализированной техники. В городе высажено 588 деревьев, 4760 кустарников и 5 тыс. цветов.