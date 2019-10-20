ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» названо крупнейшим налогоплательщиком региона в 2018 году

«КоммерсантЪ» опубликовал рейтинг «Самые платежеспособные», в котором назвал главных налогоплательщиков в субъектах РФ. По данным издания, крупнейшим налогоплательщиком в Пермском крае является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Нефтедобывающее предприятие по итогам 2018 года заплатило в региональный бюджет 16, 1 млрд руб. налога на прибыль. Таким образом, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» сохранило свои позиции по сравнению с последним аналогичным рейтингом «Ъ» по итогам 2015 года – тогда пермское ООО перечислило в бюджет 9, 9 млрд руб.

Крупнейшим налогоплательщиком РФ остается «Сургутнефтегаз»: в 2018 году он выплатил по налогу на прибыль 161,2 млрд руб. Крупнейшего налогоплательщика своего региона вы можете найти на нашей карте.