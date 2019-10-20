Центральная управляющая компания Перми может быть обанкрочена

Управляющий ООО «УК „Центр“» Александр Бормотов 16 октября обратился в арбитражный суд края с ходатайством о признании ООО банкротом и об открытии конкурсного производства, свидетельствуют материалы суда. Решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении одной из крупнейших управляющих компаний города — ООО «УК „Центр“». С заявлением о признании общества несостоятельным обратилось ООО «Строй-Стандарт», мотивируя свое требование наличием задолженности в размере 3,417 млн руб. Весной в отношении компании введена процедура внешнего наблюдения.

ООО являлось центральной управляющей компанией Перми, под управлением компании находилось около ста домов в Ленинском и Дзержинском районах Перми. Согласно финансовой отчетности, выручка общества в 2017 году составила 175,4 млн руб., чистая прибыль — 5,92 млн руб. Владельцами УК «Центр» являются бизнесмены Владимир Кулешов и Игорь Стародумов, которым принадлежит по 50% долей.

Собеседник в администрации Ленинского района сообщил, что компания уже фактически покинула рынок: ее жилфонд через процедуру переголосования был перераспределен среди 13–14 других УК Перми. Небольшая доля досталась и муниципальной УК — ООО «ГКТХ». «Все дома УК „Центр“ были подготовлены новыми управленцами к зиме»,— отметил источник.