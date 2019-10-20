Бывший гендиректор «Пермских моторов» занялся производством одноразовой посуды

Пермский производитель одноразовой посуды «Упакс-Юнити» продолжает менять учредителей. Общество сообщило о новом изменении состава участников. По данным «СПАРК-Интерфакс», на этой неделе в числе совладельцев ООО с долей в 1,35% оказался Николай Ивкин. Господин Ивкин с 2006 по 2008 год возглавлял ОАО «Пермские моторы» (ныне ликвидировано). 10 октября владельцем такой же доли стал Семен Лиссер, бывший кондуктор АО «Недвижимость-Пермские моторы». Моторостроители появляются в составе этой компании за счет доли физлица Ольги Болдачевой, которая сейчас снизила свой пакет до 16,85%.

«Упакс-Юнити» входит в пятерку крупнейших производителей упаковки в Российской Федерации. Для производства одноразовой посуды и упаковки компания использует пищевой полипропилен. Выручка ООО, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 72 млн руб.

По 25% ООО «Упакс-Юнити» принадлежит бывшему главе города Перми Аркадию Каменеву, гендиректору ООО Александру Долгополову и Олегу Коломейцеву.

В конце 2018 года проект «Упакс-Юнити» по строительству линии производства упаковки для пищевых продуктов получил статус приоритетного. Новое производство компании включает автоматизированную линию глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Всего в реализацию проекта ООО «Упакс-Юнити» намерено инвестировать 1,2 млрд руб.