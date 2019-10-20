Самолет Boeing установил рекорд по длительности беспосадочного рейса

Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный авиарейс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала FlightAware. Самолет летел из Нью-Йорка в Сидней 19 ч. 14 мин, опоздав на 37 мин. Лайнер преодолел расстояние в 16 тыс. 309 км.

Предыдущий рекорд принадлежал самолету, который летел Ньюарка в Сингапур 18 ч. 50 мин и преодолел расстояние в 15 тыс. 345 км, отмечает агентство. Самый длительный беспосадочный полет некоммерческого сектора был выполнен в 1986 году пилотом «Вояджера» — 9 дней, 3 мин 44 с. Самолет пролетел более 40 тыс. км.