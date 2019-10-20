Сторчак рассказал о безрезультатных переговорах МВФ о пересмотре квот

МВФ завершил 15-й пересмотр квот стран-акционеров с нулевым результатом и принял решение начать переход к 16-му пересмотру квот, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка. «Никакого увеличения капитала не будет, и работа над увеличением квотного капитала завершается»,— сказал он (цитата по «Прайму»).

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию. Совет управляющих МВФ проводит общий пересмотр квот через регулярные промежутки времени. Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году.

«Основой следующего пополнения будет очередная попытка договориться о новой формуле расчеты — формуле страновой квоты. Формуле, которая отражала бы вес страны в глобальной экономике»,— рассказал Сергей Сторчак.

МВФ и Всемирный банк созданы по итогам прошедшей в США в 1944 году Бреттон-Вудской конференции, на которой обсуждались вопросы послевоенного устройства мировой экономики.

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МВФ отвечает за обеспечение стабильности международной валютно-финансовой системы, обменных курсов и международных расчетов.