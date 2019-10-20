Следователи начали проверку по факту гибели рабочих в Екатеринбурге, которых завалило землей

Следователи Ленинского района Екатеринбурга начали доследственную проверку по факту гибели двоих рабочих, которых во время замены труб завалило землей. Инцидент произошел 19 октября при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический. Как сообщили в СКР по Свердловской области, следователи проверят, были ли нарушены требования охраны труда при проведении земляных работ.

«Истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные мероприятия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ. По итогам проверки органами следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СКР.

По предварительной информации, на рабочих, когда они находились в разрытой траншее, упал ковш экскаватора.