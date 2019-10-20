В Ливане третий день продолжаются антиправительственные протесты

Десятки тысяч ливанцев вышли на улицы по всей стране в третий день протестов против повышения налогов и коррупции, в которой подозревают ряд чиновников и политиков, передает AFP. Демонстрации не прекращаются, несмотря на то, что силовики произвели несколько задержаний.

В Бейруте люди митинговали около здания парламента, в течение дня число протестующих увеличивалось. Они требовали пересмотра существующей политической системы. «Я не уйду с улицы. С рождения я наблюдала за их распрями и коррупцией»,— заявила одна из протестующих.

Военные обратились к демонстрантам. Они призвали выражать недовольство мирным путем и избегать актов вандализма.