«Зенит» разгромил «Ростов», Артем Дзюба оформил хет-трик

В матче 13-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» нанес сокрушительное поражение ФК «Ростов» — одному из главных конкурентов в борьбе за лидерство в чемпионате страны. Встреча, состоявшаяся на «Газпром Арене» и собравшая более 58 тыс. зрителей, завершилась унизительным для гостей счетом — 6:1.

Мячи в ворота дончан трижды отправил нападающий сборной России Артем Дзюба (два раза — с пенальти). Еще три гола петербуржцев на счету Сердара Азмуна, Вячеслава Караваева и Вильмара Барриоса.

На данный момент «Зенит» вновь делит лидерство в турнирной таблице чемпионата России с московским «Локомотивом» — на счету обеих команд по 29 очков. Следующую встречу в рамках РПЛ петербуржцы проведут 27 октября — в гостях против самарских «Крыльев Советов».