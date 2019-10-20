В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие

В Берлине на станции скоростной железной дороги «Бельвю» загорелся поезд. По данным пожарных, на которые ссылается Morgenpost, пострадали несколько человек.

В поезде ехали фанаты футбольного клуба «Фрайбург». Огонь вспыхнул в вагоне в передней части поезда. Пассажиры были эвакуированы.

Некоторые фанаты рассказывают, что почувствовали странный запах при отъезде, он усилился во время поездки. На место происшествия помимо пожарных расчетов прибыла полиция. Сейчас пожар потушен.