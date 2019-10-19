Крылатские качели

В женском финале турнира «ВТБ Кубок Кремля», который подходит к концу в московском ледовом дворце «Крылатское», встретятся Белинда Бенчич и Анастасия Павлюченкова. Швейцарка в полуфинале переиграла Кристину Младенович из Франции, обеспечив себе тем самым путевку на итоговый турнир в Шэньчжэнь. А россиянка в самом затяжном матче женской сетки за 2 часа 35 минут одолела чешку Каролину Мухову.

В первом полуфинале Кубка Кремля определялась судьба последней путевки на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который в следующее воскресенье начинается в Шэньчжэне. Чтобы отправиться туда в качестве основной участницы, а не запасной, Белинде Бенчич требовалось обыграть первую ракетку мира в парном разряде Кристину Младенович. Задача перед 22-летней швейцаркой стояла не из простых. Из четырех предыдущих личных встреч француженка выиграла три, причем в последний раз это произошло весной этого года на грунте в Риме. К тому же Младенович не скрывала, что в Москве ей очень нравится и она совсем не против через два с половиной года после своего триумфа на St Petersburg Ladies Trophy завоевать в России второй титул.

Бенчич, однако, сделать ей этого не позволила.

Она была немного лучше практически во всех игровых компонентах и победила за 1 час 35 минут — 6:3, 6:4. Таким образом, в классификации, учитывающей очки, набранные в этом сезоне, она поднялась на восьмое место, обойдя Серену Уильямс, и Кики Бертенс.

«Обычно я нервничаю в финалах, но в этот раз, кто бы не стал моей соперницей, буду расслабленной»,— призналась швейцарка, которая прежде приезжала на Кубок Кремля лишь однажды, три года назад, уступила в первом же круге Дарье Касаткиной и покидала Москву с ужасным настроением.

В воскресенье Белинде Бенчич снова предстоит встретиться россиянкой. Только это будет уже не Касаткина, а Анастасия Павлюченкова, которая в пятницу благодаря выходу в полуфинал обеспечила себе звание первой ракетки России по итогам года, обойдя в рейтинге WTA Екатерину Александрову. Чемпионка Кубка Кремля 2014 года и финалистка 2015-го на этой неделе сталкивается с ожесточенным сопротивлением соперниц буквально в каждой встрече.

Не стал исключением и полуфинал против чешки Каролины Муховой, который продолжался 2 часа 36 минут и стал пока самым длинным матчем всего нынешнего женского турнира.

23-летняя Мухова — уже достаточно опытная теннисистка. Во всяком случае, она на несколько месяцев старше Бенчич, впервые пробившейся в первую двадцатку еще четыре года назад. Тем не менее, заявить о себе чешке удалось лишь в этом сезоне, по ходу которого она выиграла титул в Сеуле, дошла до финала в Праге, а главное — пробилась в четвертьфинал Wimbledon, где в четвертом круге смогла сломить сопротивление своей соотечественницы Каролины Плишковой, на тот момент — третьей ракетки мира. По ходу Кубка Кремля Мухова, занимающая на данный момент в рейтинге 35-е место, справилась со Светланой Кузнецовой, хорваткой Донной Векич и Екатериной Александровой, не отдав ни одного сета. Поэтому для Павлюченковой она, безусловно, представляла серьезную опасность.

Противостояние в этом поединке напоминало качели. Особенно во втором сете, по ходу которого россиянка вела – 2:0, уступала 2:4, снова вела 5:4, но проиграла тай-брейк, в котором при счете 6:5 имела матчбол. Но в итоге победа все-таки осталась за Павлюченковой — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. И она, конечно, очень обрадовалась, получив возможность снова выиграть Кубок Кремля, только уже не в спорткомплексе «Олимпийский», а в «Крылатском». Правда, для этого российской обладательнице 12 титулов WTA требуется справиться с Бенчич, которая на этой неделе вступила в борьбу со второго круга, получив не столь серьезную физическую нагрузку. Да и в серии личных встреч швейцарка впереди — 3:1.

Евгений Федяков