Жертвам домашнего насилия выдадут охранные ордера

Жертв домашнего насилия защитят с помощью судебных предписаний. Соответствующие поправки в законодательство разработали в Совете по правам человека. Запретив обидчику приближаться к жертве на определенный срок, можно получить время на урегулирование конфликта, ставшего причиной насилия в семье, пояснила член Совета по правам человека при президенте Анита Соболева.

«Задача в том, чтобы создать систему, при которой насилие в семье не случалось бы или, например, если случилось в какой-то не очень крайней форме, не дошло до смертоубийства, чтобы на какое-то время можно было развести супругов, предпринять какие-то шаги в этот период. Никакой особой меры ответственности в этом законе, в чем упрекают разработчиков, там нет. Нет ужесточения ответственности за домашнее насилие. Основная цель закона — именно профилактика, при чем касается это не только детей и женщин, но и пожилых людей. Потому что насилие в отношение последних сегодня тоже очень серьезная проблема.

Основная мера — это охранные ордера. То есть, например, если человеку угрожают, супруг или бывший супруг, он может обратиться в органы полиции. Там будет выдан охранный орден, защитное предписание, согласно которому обидчик не сможет приближаться к жертве и ступать с ней в контакт, иначе это уже будет преступление против основ правосудия. Здесь уже появляется публичный аспект. Поэтому эти охранные ордера очень хорошо срабатывают и помогают в других странах»,— заявила Соболева.

Любые попытки изменить законодательство с целью защиты жертв домашнего насилия можно лишь приветствовать. Однако мера, предложенная в данном случае, просто не будет работать в существующих российских реалиях, убежден руководитель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный», доцент МГИМО Константин Трапаидзе: «Предлагать что-то и выступать с любыми законодательными инициативами, конечно, можно. Я сторонник доктрины, что все, что может защитить от домашнего насилия женщин, мужчин, детей и даже домашних животных, имеет право на существование. Однако встает вопрос о том, как это будет действовать и осуществляться в условиях мало- и крупногабаритного жилья. Живущие в одном пространстве так или иначе будут пересекаться, и это, в свою очередь, может стать инструментом для избавления от неугодных мужей, например. Второй вопрос — кто это будет контролировать. Третий — как будут использоваться телефоны. Бывает, что специально провоцируют, потом снимают это на видео. На мой взгляд, мера сомнительная, но необходимая в том смысле, что нужно двигаться в этом направлении и что-то делать.

Это своеобразный крик отчаяния со стороны общественников, хотя они, скорее всего, сами не до конца представляют, как это будет работать.

Но это может стать первым шагом на пути к созданию службы, которая будет наблюдать за всеми этими судебными запретами. С другой стороны, вы можете себе представить, какой это объем в масштабах нашего государства. Тем не менее, защищать наших граждан необходимо, просто у всего должны быть разумные способы и границы применения».

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Накануне глава фракции Справедливой России в Госдуме Сергей Миронов назвал ошибочным решение о декриминализации домашнего насилия в России. По мнению парламентария, эти поправки в законодательство ожидаемых результатов не принесли.

Закон о декриминализации был подписан в 2017 году. Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 30 тыс. руб. или ареста сроком до 15 суток.

Петр Пархоменко