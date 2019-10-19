Бизнесу раздали статуэтки

В Екатеринбурге наградили компании, которые екатеринбуржцы признали лучшими в голосовании Народной премии E1.RU. Церемония награждения прошла в ККТ «Космос», на нее пришли порядка 2 тыс. человек. Среди них были сотрудники компаний, номинированных на премии, герои новостей Екатеринбурга, а также бывший и нынешний мэры города Аркадий Чернецкий и Александр Высокинский, совладелец ТРЦ Константин Погребинский, владелец «Кировского» Игорь Ковпак, рэпер Витя Ака и многие другие.

Как прошла церемония, в фотогалерее «Ъ».