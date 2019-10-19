Левобережный район Воронежа возглавил Вадим Башилов

В ходе общегородского субботника мэр Воронежа Вадим Кстенин представил руководителя управы Левобережного района Вадима Башилова. С 21 октября он приступит к работе в новой должности, но до согласования гордумой — в статусе исполняющего обязанности, сообщили в мэрии.

Вадим Башилов с 2017 года был первым заместителем руководителя управы Центрального района Воронежа. На новом посту он сменит Олега Копытина. Господин Копытин в сентябре возглавил управу Советского района вместо уволившегося по собственному желанию Ивана Аристова, который находился на этом посту с 2004 года.

Вадим Башилов родился в 1969 году в Оренбурге. В 1993 году окончил Воронежский политехнический институт. В 1994-2002 годах работал в МУРЭП №19, где прошел путь от монтера до директора учреждения. В 2002-2007 годах — главный инженер МУ «РайДЕЗ ЖКХ Левобережного района», затем до 2013 года возглавлял учреждение. С 2013 по 2017 год руководил отделом по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог, взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления в управе Левобережного района.

Олег Мухин