«Дух Санкт-Петербурга явился публике во всей своей мрачной красе»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о баре петербургского образца и о том, как с помощью карт посетителям подбирают набор коктейлей.

Сегодня расскажу о новом московском баре speak easy, сделанном по петербургскому образцу. «Кабинет 3. 14» открыл вместе с московским партнером создатель секретного бара «Кабинет» в подвале магазина «Елисеевский» на Невском проспекте Сэм Коняхин.

Дух Санкт-Петербурга времен Достоевского благополучно пережил транспортировку и явился московской публике во всей своей мрачной красе. Полумрак старого подвала, вход через магазин одежды, настойчивая просьба заклеить фотокамеру на телефоне, бармены в приталенных жилетах и шляпах-котелках — от всего этого так и веет модным иммерсивным театром и дорогостоящими квестами. Гости попадают в бар только по предварительной брони и получают место за одним из трех покерных столов.

Дальше начинается игра в карты. Сначала вам предложат выбрать одну из четырех стихий: воду, воздух, землю либо огонь. Это определяет дальнейший состав коктейлей. Потом надо тянуть карту еще раз, уже чтобы выбрать первый микс. Действо это по-настоящему завораживает. Атмосфера продаж в «Кабинете 3.14» создается уникальная, так что за вечер гости гарантированно выпивают по три-четыре коктейля, а средний счет составляет 2-2,5 тыс. руб. Другой вопрос, возвращаются ли они сюда через неделю, через месяц и далее. Ведь на один и тот же спектакль в театр по несколько раз ходят только самые заядлые театралы. Остальные предпочитают смотреть премьеры.