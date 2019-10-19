Полицейского ударили ножом в переходе метро «Савеловская» в Москве

Пьяный мужчина утром 19 октября ударил ножом полицейского на станции метро «Савеловская» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД. Сотрудника полиции госпитализивароли с проникающим ранением груди, его состояние не уточняется. Нападавший задержан.

«В подуличном переходе станции метрополитена "Савеловская" мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение, находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене»,— рассказали в МВД.