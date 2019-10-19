На Крестовском острове ограничено движение из-за футбола

В субботу, 19 октября, на Крестовском острове и в близлежащих районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта из-за проведения на «Газпром Арене» футбольного матча «Зенит» – ФК «Ростов». В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, до полуночи воскресенья, 20 октября, для автомобилистов полностью перекрыты улица Савиной — в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережная Гребного канала — в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект — от Рюхиной улицы до Южной дороги, сама Южная дорога — в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, а также участки Северной дороги, Теннисной и Велосипедной аллей.

Кроме этого, с 16:00 до 22:00 перекрывается движение по Рюхиной улице — в направлении от проезда вдоль д.1 по Кемской улице к Морскому проспекту, а с 19:00 до 22:30 — по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту — от Беговой до Яхтенной.

Также на нескольких улицах Крестовского острова до, во время и после проведения футбольного матча запретят остановку транспортных средств.