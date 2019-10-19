Продан бывший супермаркет «Вивата» на Пролетарке

Еще одно помещение под магазин, ранее принадлежавшее бывшей сети «Виват», сменило своего собственника. В выписке Росреестра сообщается, что помещения на первом этаже, а также в подвале жилого дома по ул. Докучаева, 24 теперь принадлежат Андрею Козлову.

В собственность господина Козлова бывшее помещение «Вивата» площадью 1,08 тыс. кв. м перешло 5 сентября. Согласно kartoteka.ru, Андрей Козлов является директором и единственным учредителем ООО «ПАК», общество занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Также господин Козлов входит в число соучредителей ООО «Хмели-ГАЗ», специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий.

Напомним, ООО «Виват-Трейд» было оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». Банкротом компания была признана 25 апреля 2017 года. Общая задолженность перед кредиторами — более 5 млрд руб. Летом после нескольких попыток продать недвижимость сети единым лотом (со стартовой стоимостью 2 млрд руб.) основной кредитор компании ООО «СБК Трейд» принял решение оставить имущество себе — земельные участки, склады, помещения. Без торгов новый владелец реализовал за 250 млн руб. распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Также недавно были проданы несколько помещений бывшего «Вивата»: по ул. Ленина, 81 (там откроется «Пятерочка»), ул. Уральской, 113, в ТЦ «Карнавал» по ул. Уинской, 8а и по другим адресам. Крупные объекты (ТЦ «Горный хрусталь» и гипермаркет на ш. Космонавтов, 65) взяла в аренду торговая сеть «Перекресток», входящая в компанию Х5 Retail Group.