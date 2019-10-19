«Промобот» поставит робота в детский лагерь на Черном море

ООО «Промобот» стало победителем электронного аукциона на поставку автономной роботизированной сервисной системы для нужд ФГБОУ «Всероссийский детский центр „Смена“» (Анапа). Как указано в протоколе, размещенном на сайте госзакупок, с обществом заключат контракт стоимостью 1,6 млн руб.

Робот должен обладать возможностью автономного передвижения без участия человека, избегая столкновения. Изделие должно объезжать препятствия, определять людей на расстоянии, подъезжать к ним для начала взаимодействия, произвольно перемещаться в пределах заданного радиуса. Робот также должен интегрироваться в учебные и исследовательские процессы заказчика, взаимодействовать с обучающимися и квалифицированными специалистами и выстраивать логические диалоги с посетителями.

Подобные роботы были заказаны у «Промобота» МФЦ Пермского края, правительством и Центром занятости населения.