«Молот-Прикамье» разгромил новичка ВХЛ

Во втором матче домашней серии чемпионата ВХЛ пермский «Молот» встречался с ХК «Номад» из Нур-Султана. Команда из Казахстана в этом году дебютировала в турнире и является официальным фарм-клубом «Барыса» из КХЛ. Счет в матче открыл гости, но после этого забивали только пермяки. На их счету семь заброшенных шайб. «Молот-Прикамье» победил со счетом 7-1. В составе: пермяков отличились Королёв (дважды), Чувиляев, Куваев, Прохоров, Земченко и Калашников. Отметим, что в составе гостей выступал один из самых жестких и известных тафгев КХЛ Дамир Рыспаев. Во втором периоде он подрался с капитаном пермяков Артёмом Седуновым, избив его до крови.

Следующий поединок «Молот» так же проведет на родном льду против еще одного клуба из Казахстана «Торпедо» Усть-Каменогорск.