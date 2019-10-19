В Екатеринбурге в третий раз вручили Народную премию E1.RU

В ККТ «Космос», 18 октября, прошла третья церемония вручения Народной премии E1.RU. Победителей в десяти номинациях выбирали екатеринбуржцы, в голосовании приняли участие 80 тыс. человек. А редакция портала выбрала победителя в главной номинации — «Бизнес года».
Народную премию E1.RU-2019 получили:
- Банк года — Сбербанк
- Торгово-развлекательный центр года — «Гринвич»
- Фитнес-центр года — Bright Fit
- Бар года — «Огонек»
- Жилой комплекс года — Clever Park
- Салон красоты и барбершоп года — Kudri Brovi
- Банный комплекс и SPA года — «Баден-Баден»
- Ветеринарная клиника года — «Клиника доктора Тебенькова»
- Спортивный магазин года — «Декатлон»
- Открытие года — обновленный ТРЦ «Мега»
- Бизнес года — Группа компаний «Синара»