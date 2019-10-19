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Глава Группы компаний "Синара" Михаил Ходорковский получил статуэтку Народной премии E1.RU в номинации "Бизнес года"

Фото: Владислав Лоншаков

В Екатеринбурге в третий раз вручили Народную премию E1.RU

В ККТ «Космос», 18 октября, прошла третья церемония вручения Народной премии E1.RU. Победителей в десяти номинациях выбирали екатеринбуржцы, в голосовании приняли участие 80 тыс. человек. А редакция портала выбрала победителя в главной номинации — «Бизнес года».

Народную премию E1.RU-2019 получили:

  • Банк года — Сбербанк
  • Торгово-развлекательный центр года — «Гринвич»
  • Фитнес-центр года — Bright Fit
  • Бар года — «Огонек»
  • Жилой комплекс года — Clever Park
  • Салон красоты и барбершоп года — Kudri Brovi
  • Банный комплекс и SPA года — «Баден-Баден»
  • Ветеринарная клиника года — «Клиника доктора Тебенькова»
  • Спортивный магазин года — «Декатлон»
  • Открытие года — обновленный ТРЦ «Мега»
  • Бизнес года — Группа компаний «Синара»
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