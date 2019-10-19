В Екатеринбурге в третий раз вручили Народную премию E1.RU

В ККТ «Космос», 18 октября, прошла третья церемония вручения Народной премии E1.RU. Победителей в десяти номинациях выбирали екатеринбуржцы, в голосовании приняли участие 80 тыс. человек. А редакция портала выбрала победителя в главной номинации — «Бизнес года».

Народную премию E1.RU-2019 получили: