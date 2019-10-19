В Красноярском крае из-за прорыва дамбы погибли 10 человек

В Красноярском крае произошел порыв дамбы технологического водоема на золотодобывающем прииске. По данным МЧС, прорыв произошел в 6:00 (м.в.). В результате было затоплено два общежития, в которых проживали рабочие. В управлении СКР по Красноярскому краю уточнили, что на данный момент количество погибших составило 10 человек, еще 15 пострадали. Все пострадавшие доставлены в Курагинскую районную больницу. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели рабочих.

К месту происшествия направлены из ближайшего города Артёмовск (60 км) все аварийно-спасательные службы в составе 10 человек и трех единиц техники.

Оксана Павлова