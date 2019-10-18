«Дом в Хамовниках признан самым “зеленым” в России»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как эко-тренды приходят на рынок недвижимости.

Экологические стандарты в строительстве — новый и актуальный тренд на рынке недвижимости, не так давно пришедший и в Россию. Свои новые проекты девелоперы стараются делать все более качественными, особенно ярко это прослеживается в высокобюджетном сегменте. Ведь покупателям и будущим жильцам важно знать, в каком доме они живут — «зеленом» ли? А для застройщиков это становится дополнительным конкурентным преимуществом.

Первым жилым зданием, получившим сертификат престижной международной системы экологической оценки LEED, стал проект компании «Донстрой». Это Элитный дом в Хамовниках «Жизнь на Плющихе». Он прошел сертификацию по последней версии программы и по сумме присвоенных баллов получил высокий статус LEED GOLD.

«Жизнь на Плющихе» обладает всеми необходимыми параметрами, чтобы быть «зеленым зданием»: это экологически чистое и комфортное пространство для жизни, созданное c бережным отношением к природным ресурсам и с заботой об окружающем мире.

В здании предусмотрено энергоэффективное освещение, эффективная система водосбережения, системы рекуперации тепла, материалы с эко-маркировками Green Seal и Ecolabel и даже индивидуальный тепловой пункт с автоматической регулировкой мощности отопления в зависимости от наружной температуры. Кроме того, в инженерные системы дома интегрированы системы тонкой очистки и фильтрации воды и воздуха. Еще одна составляющая эко-проекта — масштабное озеленение прилегающей территории с опциями для отдыха на свежем воздухе. На 7,5 тыс. кв. м. разместился целый парк: около 50 хвойных и лиственных деревьев.

Стоит отметить, что мировые стандарты экологичности и энергоэффективности были заложены в проект еще на этапе проектирования. В начале октября объект был введен в эксплуатацию. И теперь он официально признан самым «зеленым» жилым домом России».