Курс доллара. Прогноз на 21–25 октября

Татьяна Евдокимова, экономист Ключевым событием недели для глобальных площадок станет заседание ЕЦБ Приближение пика налогового периода при в целом нейтральном внешнем фоне формируют предпосылки для умеренного укрепления рубля. Пятничное заседание Банка России имеет шансы завершиться снижением ключевой ставки сразу на 50 бп, однако, это вряд ли вызовет сильную реакцию в рубле. Ключевым событием недели для глобальных площадок станет заседание ЕЦБ, последнее для Марио Драги в качестве главы европейского регулятора. Европейские данные по PMI (в четверг), мягкая риторика от ЕЦБ и вероятная неудача с одобрением сделки по Brexit в британском парламенте, скорее всего, позволят рублю чувствовать себя более уверенно в паре с евро, чем с долларом и вернуться в диапазон 70-71 руб./€.

Антон Покатович, главный аналитик Поддержка нацвалюты будет исходить со стороны подготовки к налоговым выплатам Рубль завершает неделю вблизи уровня 64. Умеренное продолжение восстановления аппетитов к покупке рисков продолжается при наличии условно позитивного фона по Brexit, что позволяет рублю сохранять позиции. Также ЦБ РФ сигнализирует о готовности к более активному снижению уровня ключевой ставки, что способствует продолжению роста долгового рынка и оказывает курсу рубля временную косвенную поддержку. Традиционная поддержка нацвалюты будет исходить со стороны подготовки к налоговым выплатам. В результате курс рубля в начале недели может сформироваться в диапазоне 63,8-64,5, диапазон движения на неделю оценивается нами в 63,2-64,4.

Михаил Поддубский, главный аналитик При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей рубль несколько переоценен Общее ослабление доллара на глобальном валютном рынке нашло отражение и в динамике российской валюты - торги в паре доллар/рубль сместились ближе к отметке в 64 руб/долл. Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей рубль на данный момент несколько переоценен, однако при умеренно-позитивном внешнем фоне поводов для нивелирования этой локальной переоценки пока не наблюдается. На следующей неделе в базовом сценарии ориентируемся на диапазон 63,50-65 руб/$.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию По итогам заседания Банка России не исключено более решительное снижение ключевой ставки Основным фактом поддержки рубля выступает налоговый период, а также общий аппетит к риску. С учетом временного снижения напряженности в торговых переговорах между США и Китаем, а также возможного соглашения между Евросоюзом и Великобританией по поводу Brexit, внешний фон благоприятно воздействует на российскую валюту. В пятницу по итогам заседания Банка России не исключено более решительное снижение ключевой ставки, чем ставшее уже привычным снижение на 0,25%. В случае если Банк России снизит ключевую ставку на 0,5%, рубль может перейти в коридор 65-66 рублей за доллар США. С учетом налогового периода курс рубля на неделе будет находиться в диапазоне 63,5-65,5 рублей за доллар США.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Основными рисками для рубля будут выступать слабеющий спрос на нефть и данные о замедлении экономического роста Китая Следующая неделя характерна пиком налоговых выплат, приходящихся на 25 октября (НДПИ, НДС и акцизов), решением по ставке ЕЦБ и Банка России. Важным для рубля будет, как само решение Банка России, так и последующие комментарии. В свете последних новостей о более решительных шагах в смягчении ДКП, чем обычно, ралли на ОФЗ продолжается. Плюс пик налоговых выплат и отсутствие негативного внешнего фона (оптимизм на заключение сделки Великобритании и Евросоюза по выходу королевства из ЕС, согласие Турции приостановить свое наступление в Сирии и отсутствие неприятных сюрпризов по переговорам между США и Китаем) могу благоприятно сказаться на рубле в течение всей недели. Основными рисками для рубля будут выступать слабеющий спрос на нефть и данные о замедлении экономического роста Китая в условиях торговой войны.