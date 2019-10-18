Александр Беглов предложил реконструировать пункт пропуска прогулочных и спортивных парусных судов в Кронштадте

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил реконструировать пункт пропуска через государственную границу России для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов «Форт Константин». Он существует в Кронштадте с 2013 года.

Как заявил господин Беглов, ежегодно через этот пункт пропуска границу страны пересекают около 2 тыс. человек. При этом подобные пункты в городах Эстонии и Финляндии обслуживают гораздо большее число яхтенных туристов.

По словам главы города, такая существенная разница объясняется, в том числе, состоянием пункта пропуска. Александр Беглов также предложил включить Форт Константин в перечень пунктов пропуска госграницы, которые можно пересекать по электронным визам.