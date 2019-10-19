Депутаты не передали за проезд Комитет думы отложил решение о повышении платы за проезд

Профильный комитет Пермской городской думы пока не принял решение об удорожании стоимости проезда в общественном транспорте с 20 до 26 руб. Депутаты считают повышение тарифа преждевременным, а решение, предложенное мэрией, непроработанным. Также вопросы к проекту остаются и у городской прокуратуры. Комитет по экономическому развитию вновь рассмотрит тариф перед пленарным заседанием думы 22 октября.



Комитет Пермской думы по экономическому развитию рассмотрел предложение городской администрации о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Мэрия предлагает с 1 декабря установить тариф на проезд в размере 26 руб. за наличный расчет и 24 руб. — по безналичному расчету. Сейчас стоимость одной поездки составляет 20 руб. Этот тариф был установлен в 2015 году.

«По сравнению с городами-аналогами, тариф в Перми один из самых низких. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде по наличному расчету он составляет 28 руб., по безналичному — 26 руб. В Казани — 27 и 25 руб.»,— сообщил начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин. По его словам, повышение тарифа связано с инфляционными процессами. Как рассказал господин Путин, зарплаты в транспортной отрасли выросли на 21%, расходы на дизельное топливо — на 34%, на электроэнергию — на 41%. В целом, стоимость одного часа работы общественного транспорта увеличилась на 15%. Анатолий Путин добавил, что предлагаемая стоимость проезда была признана тарифной комиссией обоснованной.

С чем связана скидка в 2 рубля при безналичной оплате?»— поинтересовался депутат Александр Буторин.

По его мнению, лучше установить единую стоимость проезда, вне зависимости от стоимости оплаты — 25 руб.

Отметим, что ранее Пермская торгово-промышленная палата оценила себестоимость одной поездки в Перми в аналогичную сумму.

Анатолий Путин ответил, что скидка устанавливается, чтобы стимулировать горожан использовать безналичный расчет. Таким образом, средства будут напрямую поступать в бюджет Перми без посредника в виде перевозчика. «Дифференцированный тариф — стандартный подход многих городов, как в России, так и за рубежом»,— отметил чиновник.

Также депутат Буторин спросил, почему предлагается повысить тариф с декабря, а не с января. Господин Путин пояснил, что это связано с запуском новых проездных. Чиновник отметил, что «1 января не самая удобная дата с точки зрения работы с пассажирами», если у них возникнут вопросы об использовании или пополнении проездных.

Депутат Вероника Куликова напомнила коллегам, что ранее прокуратура подготовила замечания к инициативе администрации. «Обнаружены серьезные нарушения законодательства. Хотелось бы понять, как они могут быть нивелированы»,— обратилась депутат к представителям надзорного органа. Представитель прокуратуры заявила, что замечания надзорного органа касались скидки в 2 руб. при безналичной оплате проезда: «Данные замечания были учтены. Но у нас осталось замечание: при предоставлении скидки возникают расходы, которые придется возмещать перевозчикам, но источник этих расходов не определен».

В целом, депутаты считают проект решения о повышении платы за проезд непроработанным, а его принятие преждевременным.

«У меня в школе была учительница, которая находила пять ошибок и говорила, что проверять дальше смысла нет. Все заключения экспертов (управления экспертизы и аналитики Пермской думы, городской Контрольно-счетной палаты, краевой Торгово-промышленной палаты) перечисляют множество ошибок: не там посчитали, не то взяли. Это сразу вызывает отторжение»,— поделился с коллегами депутат Владимир Молоковских.





Александр Буторин заявил, что «не видит необходимости менять тариф с 1 декабря». Вероника Куликова тоже считает, что рассматривать вопрос о повышении платы преждевременно. Депутат предложила дождаться, пока закончатся старые контракты с перевозчиками, будут расторгованы новые и станут понятны объем транспортной работы и ее стоимость.

Депутат Надежда Агишева предложила, перед тем как принимать решение по тарифу, вернуться к обсуждению «сначала транспортной модели, а потом тарифного меню». По словам депутата, это позволит получить полную картину планируемых изменений в отрасли и их экономическое обоснование.

Председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский отметил, что пока непонятно, как повышение тарифа отразится на городском бюджете.

Руководитель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе заявил, что действующий тариф «по заключениям экспертов, является экономически неэффективным». В то же время, он отметил, что к проекту повышения тарифа возникло множество вопросов. «Кроме того, поступили поправки от главы города. Они поступили буквально вчера, и эксперты не успели сформировать свое мнение по ним»,— добавил господин Болквадзе. Он предложил комитету повторно рассмотреть вопрос о тарифе перед заседанием думы во вторник, 22 октября. Депутаты предложение поддержали.

Константин Кадочников