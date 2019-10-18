В Ленобласти запустили электроподстанцию для «Северного потока-2»

В Кингисеппском районе Ленинградской области запущена электроподстанция 110 кВ «Куземкино». Она будет обеспечивать энергоснабжение компрессорной станции (КС) «Славянская» газпровода «Северный поток-2». На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

Строительство подстанции «Куземкино» заняло менее года. Работы выполнялись компанией «Россети Ленэнерго».

По словам гендиректора ПАО «Ленэнерго» Андрея Рюмина, общий объем инвестиций в создание объекта составил около 350 млн рублей.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, мощности подстанции позволят «решать задачи — и социальные и экономические — Усть-Лужского поселения».