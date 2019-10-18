Федеральный бюджет профинансирует строительство онкоцентра в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев договорился с федеральными властями о финансировании из госбюджета строительства онкологического центра в Воронеже. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время встречи с молодыми учеными в Воронежском государственном университете 18 октября. По ее словам, первый транш в 1,1 млрд руб. регион должен получить уже в 2020 году.

Напомним, действующему в Воронеже онкодиспансеру требуется серьезное расширение. Уже идет реконструкция с приспособлением под поликлинику расположенного недалеко от его здания памятника архитектуры «Дом Вигеля». Работы должны завершиться в 2020 году, после чего количество посещений в смену увеличится до 1 тыс. В том же году планируется начать, а в 2022-м завершить строительство нового хирургического корпуса на 340 коек, в котором также будет размещено паллиативное отделение. По оценке правительства региона, стоимость работ составляет 6,2 млрд руб. Для реализации этого проекта региональные власти направляли заявку на федеральное финансирование в Минздрав РФ.

О том, кто сегодня возглавляет борьбу с раком в Воронеже,— в материале ''Ъ-Черноземье'' «Онкоцентр потребовал хирургического вмешательства».

Сергей Калашников