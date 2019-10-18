Кубанских предпринимателей вовлекают в работу краевого парламента

Бизнесменов Краснодарского края активно вовлекают в работу профильных комитетов Законодательного собрания региона. Об этом сегодня, 18 октября, сказал на форуме «Дело за малым» спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, данная площадка позволяет предпринимателям не только представить свои товары или услуги и наладить деловые контакты, но и повысить свой уровень знаний, а также получить советы экспертов.

«Краснодарский край входит в ТОП-10 регионов с самым благоприятным деловым климатом и высокой предпринимательской активностью. Доля МСП в экономике региона составляет 35 процентов», – сказал господин Бурлачко.

Спикер ЗСК отметил, что депутатский корпус на Кубани отслеживает исполнение краевого закона «О развитии малого и среднего предпринимательства» при активном вовлечении субъектов МСП во все рабочие группы профильного комитета ЗСК. Кроме того, важным направлением деятельности регионального парламента является поддержка предпринимательской активности в аграрном секторе.

Василий Хитрых