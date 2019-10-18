Власти Липецкой области намерены подвести под единый стандарт все пивные региона

Пивные заведения Липецкой области должны работать по единым стандартам. Их обсуждение накануне прошло в администрации региона. Там сообщили «Ъ-Черноземье», что единые стандарты подразумевают «обеспечение комфорта и безопасности жителей, благоустройство прилегающей территории, расчистку снега зимой». Для владельцев пивных это означает, что их помещения должны соответствовать требованиям строительных правил по уровню шума, вибрации, иметь отдельные входы. Кроме того, в таких заведениях должны быть аварийные выходы и камеры наблюдения в радиусе 20 метров.

«Особое внимание будет уделяться ''границам трезвости''. Пивные заведения могут находиться на расстоянии не ближе 50 м от образовательных, детских и спортивных учреждений. В пивных, расположенных в жилых домах, запретят продавать алкоголь на вынос, а работать они будут по строгому графику - с 9.00 до 21.00»,- рассказали в обладминистрации. Если же заведение претендует еще и на включение в категорию «общественного питание», то стандарт для него включает наличие кухни, меню, посадочных мест (не менее 20), официантов. «Стандартизация поможет навести порядок держать работу пивных под контролем. Кроме ужесточения правил торговли необходимо формировать у общества культуру потребления алкогольных напитков»,- заявил в ходе совещания губернатор Игорь Артамонов. Когда стандарты будут приняты и получат законный статус, в обладминистрации не уточнили. По официальным данным, сегодня в регионе работают 275 пивных, из них 238 расположены в многоквартирных домах.

О том, кто в Воронежской области вкладывает около 1 млрд руб. в расширение производства напитков, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Канцлеръ'' польется из Нововоронежа».

Владимир Зоркий