Директора департамента архитектуры Севастополя обвинили в превышении полномочий

Следственными органами СКР по Крыму предъявлены обвинения директору департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, сообщила пресс-служба СКР. Обязанности руководителя департамента исполнял Александр Моложавенко. Ему вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Севастополя.

По версии следствия, Александр Моложавенко дал разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенных зданий. «Установлено, что обвиняемый достоверно знал о том, что законные основания для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания по Фиолентовскому шоссе-134 отсутствуют (корпус 4 и здание кафе), поскольку ООО "Порфир" (застройщик.— “Ъ”) условия в части обязательного присоединения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения не выполнило, документ об исполнении технических условий на присоединение объекта к указанным инженерным коммуникациям не представило. Несмотря на это, директор департамента незаконно выдал ООО "Порфир" разрешения от февраля и марта текущего года на ввод их в эксплуатацию»,— сказано в сообщении СКР. И. о. директора департамента архитектуры и градостроительства был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю.

По адресу, указанному в сообщении СКР, находится комплекс апартаментов Fiolent Village. В июне жители соседнего с многоэтажками садового товарищества пожаловались в Севприроднадзор на озеро нечистот, которое образовалось возле их домов. Прокуратура Балаклавского района выяснила, что причина его появления в том, что застройщик ввел в эксплуатацию жилой комплекс апартаментов в рекреационной зоне с нарушением санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и законов о водоснабжении и водоотведении (в комплексе не была построена канализация и водопровод). В сентябре прокуратура обратилась с иском в суд к ООО «Порфир» об устранении нарушений.

Вадим Никифоров, Симферополь