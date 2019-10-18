Жители Новинок разделились на «старожилов» и «обманутых дольщиков»



Публичные слушания о присоединении сельсовета Новинки к Нижнему Новгороду выявили серьезную социальную проблему, какой является очевидный раскол на «обманутых дольщиков» и «старожилов».

Об этом сообщает корреспондент «КоммерсантъFM Нижний Новгород», присутствующий на слушаниях.

В Новинках, где по много лет живут в основном небогатые семьи, выбравшие для себя сельскую жизнь неподалеку от областного центра, велось строительство двух жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City». После того, как эти комплексы превратились в долгострои, дольщики стали требовать от власти решения их проблемы. Одним из решений на этом пути и считается присоединение территории к Нижнему Новгороду. О преимуществах этого решения, за которое уже проголосовали депутаты гордумы, корреспонденту «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала представитель дольщиков ЖК «Новинки Smart city» и ЖК «Окский берег» Людмила Турунтьева.

Однако есть и другая сторона, каковой являются так называемые «старожилы», опасающиеся повышения налогов и тарифов, а также общего удорожания жизни из-за присоединения к городу-миллионнику. Противники присоединения собрали 3 тысячи подписей за проведение референдума, который, как считается, если будет проведен, то сложится в их пользу, поскольку значительная часть «обманутых дольщиков» пока не имеет регистрации в Новинках. Позицию «старожилов» корреспонденту «ЪFM НН» изложил местный житель Александр Евдокимов.

Примирить позиции сторон и найти разумный компромисс пытаются власти Нижнего Новгорода. Первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова на слушаниях подробно рассказала о преимуществах присоединения и о гарантиях прав тех, кто страшится последствий этого решения.

В итоге стороны в принципе согласились, что надо начинать работы по сближению позиций, а не идти по пути конфронтации. Однако насколько результативными окажутся усилия мэрии, покажет ближайшее будущее.