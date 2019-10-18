Во время матчей ЧЕ-2020 Петербург могут посетить около 1 млн туристов

Смольный ожидает около 1 млн туристов в Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Как заявил губернатор города Александр Беглов, число гостей ожидается на уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Под такое количество мы планируем фан-зоны и инфраструктуру города подготовить»,— добавил глава города.

По словам господина Беглова, на проведение четырех матчей ЧМ-2020 город потратит 600 млн рублей, сообщает ТАСС. Стадион к приему турнира готов, тренировочные поля тоже.