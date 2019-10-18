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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Собрано 3 тысячи подписей за проведение референдума о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду

Жители Новинок сравнили себя с крепостными крестьянами.

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На повторных публичных слушаниях о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду, проходящих в мэрии, старший инициативной группы жителей Новинок Рустам Жалялотдинов заявил, что собрано 3 тысячи подписей для проведения референдума.


Об этом сообщает корреспондент «КоммерсантFM Нижний Новгород», присутствующий на слушаниях. Рустам Жалялотдинов также сравнил жителей Новинок с крепостными крестьянами.

Рустам Жалялотдинов привел в ходе слушаний конкретные прогнозы возрастания налогов и тарифов, а также снижения показателей качества жизни после готовящегося присоединения Новинок к областному центру.

Напомним, что первые слушания по этому вопросу состоялись 10 октября, однако жители Новинок, не удовлетворенные тем, что не получили ответов на заданные вопросы, стали требовать проведения референдума или опроса населения и обратились с соответствующим письмом в Общественную приемную Владимира Путина, к губернатору, мэру, депутатам разных уровней и в другие инстанции. После этого повторные слушания были назначены на 18 октября.

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