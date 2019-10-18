Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об аукционном сезоне 2018-2019 мирового художественного рынка.

Сайт Artprice подводит итоги развития глобального арт-маркета в сезоне 2018-2019 в ведущем сегменте «Современное искусство». Думаю, услышать эти цифры и комментарии к ним будет интересно. Итак, в пошедшем аукционном сезоне географическими лидерами мирового художественного рынка являются Нью-Йорк, Лондон и Гонконг. Во всех трех мировых центрах оперируют три абсолютных лидера арт-бизнеса — дома Sotheby’s, Christie’s and Phillips. Sotheby’s занимает 32,9% всего мирового рынка, Christie’s — 25,4%, Phillips — 11,9%.

Давайте посмотрим на «десятку» мировых аукционных лидеров. Первый — Sotheby’s. Общий объем продаж с июля 2018 по июнь 2019 составил $623,1 млн. Продано 2 062 лота. Наивысший результат сезона — $25,7 млн. Второй — Christie’s — $481,3 млн. Между прочим, на 141 млн меньше, чем у конкурента. А лотов продано больше — 2 945. И главный результат выше — 91 млн. Phillips — третий — 225,5 млн, 2170 лотов. Топ-результат — 9,5 млн.

А дальше — почти сплошь китайцы. China Guardian --$73,5 млн, 540 лотов; лучший результат 6,3 млн, Poly Group, RomBon Auction, Beijing Council, Beijing Hanhai, Beijing Yubao Jiahe. Только на девятую позицию протиснулся корейский дом Seoul Auction. Где-то в начале второй «двадцатки» разместился британский дом Bonhams. На 14 месте ведущий французский дом Artcurial, который продал 663 лота с работами контемпорари-арт на $10,9 млн. Между прочим, от пекинского Yubao Jiahe, который находится на десятой позиции с 15,6 млн, он отстает не сильно.

А французские отделения Christie’s ($6,5 млн) и Sotheby’s ($5,7 млн) обгоняет. Среди «истинно галльских» аукционистов можно выделить еще Cornette de Saint-Cyr, который продал на 4,1 млн, и Piasa с 3,8 млн. При этом в прошлом сезоне продажи французов в современном сегменте стабильно росли. У Artcurial — на 5%, у Cornette de Saint-Cyr — на 18%, у Piasa — на 67.