«В России будущее электромобилей по-прежнему туманно»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как электромобили покоряют рынок.

Сегодня у автомобильных дизайнеров одна из самых любимых тем — это то, как электромобили развязывают им руки для творчества. Электромоторы крайне компактны и не занимают под капотом много места. Бензобака нет, а батарея плоская и размещается под днищем. Нет громоздкой коробки передач, нет системы охлаждения двигателя, а, значит, машине не нужен радиатор. Ну, и так далее. То есть бери тележку с четырьмя колесами и городи на ней что-то доселе невиданное.

Тем не менее автомобильные компании подходят к вопросу весьма осторожно. И электромобили, которых вокруг нас становится все больше, внешне мало чем отличаются от своих собратьев с двигателями внутреннего сгорания. Может быть, это происходит потому, что автофирмы не хотят пугать своих потенциальных клиентов тем, что у них теперь начнется совсем другая жизнь. А так, внешне вроде бы привычный автомобиль, только работает на батарейках.

Компания Volvo, то ли руководствуясь подобными соображениями, то ли желая сэкономить, свой первый электромобиль не стала рисовать с чистого листа, а поместила электрическую силовую систему в недра обычного кроссовера XC40.

Внешне он отличается только бамперами и глухой панелью на месте радиаторной решетки. Запас хода модели, которая получила название XC40 P8 AWD Recharge, составляет 400 км. На 80% батарея заряжается за долгие 40 минут. И это на специальной станции быстрой зарядки. Зато динамика как у спорткара — до «сотни» машина разгоняется меньше чем за пять секунд.

У европейских дилеров XC40 P8 AWD Recharge появится в следующем году. Что касается России, то будущее электрического кроссовера Volvo, в частности, и электромобилей по-прежнему туманно, хотя продажи, если верить аналитическому агентству «Автостат», у нас растут стремительно. В сентябре этого года было продано в три с лишним раза больше электромобилей, чем в прошлом: целых 23 экземпляра. А год назад — всего восемь.