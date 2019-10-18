Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как находят редкие модели хронографов.

Недавно мне повезло познакомиться с крупным коллекционером часов. Вернее, с одним из крупнейших в мире коллекционеров хронографов и обладателем самой большой коллекции часов Breitling Фредом Мандельбаумом. Конечно, я не могла не разузнать все про особенности создания коллекции часов. И когда мы говорим «коллекции», мы не имеем в виду просто беспорядочно купленный набор часов. Мы говорим о действительно редких моделях, представляющих интерес для истории часового искусства и собранных по определенному принципу. Где вообще покупают часы в такие коллекции? Ответ кажется очевидным — на аукционах.

Оказывается, все совсем не так. На аукционах Фред их покупает очень и очень редко. История приобретения одного из редчайших экземпляров коллекции — единственного сохранившегося Breitling Navitimer из первой серии в золотых корпусах 1956 года — вообще напоминает сюжет голливудского фильма: «Мой близкий друг, тоже коллекционер часов, живет в Атланте. От своего советника по инвестициям он узнал, что умер один богатый господин из Джорджии и распродают его коллекцию часов. Приятель поехал в его поместье и увидел там золотой хронограф, который я искал. Вообще очень часто я покупаю экземпляры в коллекцию через друзей. Я тоже помогаю другим коллекционерам».

В мире часового коллекционирования, несмотря на технологии XXI века и кажущуюся доступность информации, все еще случаются чудеса. Еще один экземпляр для своей коллекции, в которой, кроме Breitling, представлены редкие экземпляры Omega, Rolex и TAG Heuer Фред тоже нашел через друга. Тот живет в Токио и увидел редкий хронограф в одной из антикварных лавок. Продавали его за сумму эквивалентную €700. Рыночная стоимость модели — порядка €22 тыс. Как говорит Фред, чем реже и ценнее модель, тем больше подделок и выше их уровень. И сам он, коллекционируя с 1980-х, не раз нарывался на подделки. Как защитить себя? Советоваться с экспертами. Искать их Фред советует в социальных сетях: «Форумы коллекционеров есть на Facebook, и они обычно помогают с радостью. Я тоже консультируюсь на разных форумах. Нередко мне пишут и личные сообщения в Insargram. Мой аккаунт — WatchFred».